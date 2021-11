Sessão da tarde: o filme 'O Dilema' é exibido nesta terça (23/11)

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Dois amigos de longa data, Ronny e Nick, trabalham juntos em uma empresa de design de automóveis. A dupla está produzindo um projeto dos sonhos para promover a empresa. A situação se complica quando Ronny vê a esposa de Nick com outro homem, e ao dar uma de investigador particular descobre que seu grande amigo Nick possui alguns segredos. À medida em que uma importante apresentação se aproxima, Ronny está perturbado com a possibilidade de a verdade vir à tona. Esse é o enredo de 'O Dilema', filme exibido na Sessão da tarde desta terça-feira (23/11).



O filme é estrelado por Vince Vaughn, Kevin James, Jennifer Connelly e Winona Ryder.

Confira o trailer: