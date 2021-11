Brasília em forma de poesia

(crédito: Kátia Turra/Divulgação)

Mostrando a cidade sob um olhar poético, Amneres Santiago lança, hoje, o livro Roteiro geopoético de Brasília. A obra é um guia turístico, que, além de pontuar percursos turísticos do local, aborda a história da construção da cidade. Com base no projeto urbanístico de Lucio Costa, o objetivo do roteiro é levar moradores e visitantes a conhecerem a alma de Brasília.

"Estudar a geopoética, que é o amor pela beleza da Terra, o olhar poético da geografia que envolve a caminhada do homem pelo planeta e sua ligação com o próprio território, foi construindo em mim a ideia para este roteiro", relembra Amneres, em entrevista ao Correio. "O livro foi construído para que as pessoas possam reconhecer a cidade modernista e compreender a história por trás da fundação da capital", explica.

"Escolhi Brasília primeiro pela peculiaridade dela ser a única cidade moderna no mundo a ser tombada como patrimônio histórico e cultural da humanidade", aponta a autora. "Mas também acho que o brasileiro e até o brasiliense não conhecem a cidade. O brasileiro não tem a ciência da grandeza que foi esse projeto e minha vontade é revelar isso por meio de um roteiro turístico", complementa.

Para apresentar a cidade, Amneres convidou seis moradores de Brasília que dão voz ao roteiro. Entre eles, encontram-se o cineasta Vladimir Carvalho, o poeta Nicolas Behr, a professora Maria Aparecida Emediato, o auditor fiscal e pioneiro Miguel Rodrigues, o publicitário Pedro Laplace e a internacionalista Leiliane Rebouças. "A importância da presença destes seis personagens no roteiro é que eles representam exatamente as pessoas que vieram de outros estados construir Brasília. Os operários da construção, os educadores, os funcionários públicos", pontua.

Ao longo do livro, são apresentados cinco percursos turísticos que elegem a caminhada como forma de levar os leitores a desenvolverem um olhar geopoético sobre a cidade, com paradas que estão fora do roteiro tradicional. Nos diversos atrativos que fazem parte do roteiro estão: a Pedra Fundamental, a Praça dos Três Poderes, a super quadra modelo 308 Sul e o Memorial JK. "É uma cidade que dá paz espiritual até pela beleza, porque a beleza da arte alimenta seu espírito. Tudo isso é Brasília", finaliza.



Serviço

Lançamento do livro Roteiro geopoético de Brasília, de Amneres Santiago

Museu de Arte de Brasília - MAB.

24 de novembro, às 17h.

Preço: R$ 67 (versão física do livro).



