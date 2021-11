O clássico e renovado Grammy

IB Isabela Berrogain* Pedro Ibarra

(crédito: AFP)

A maior honra da música norte-americana e uma das principais premiações da música no geral, o Grammy Awards anunciou os nomes que disputam suas 86 categorias em 2022. Esta é a 64ª edição do prêmio que junta os maiores nomes da indústria fonográfica do mundo inteiro e será realizada em 31 de janeiro de 2022.

A lista é uma mescla de figuras carimbadas com novos talentos. É a experiência e a juventude disputando um lugar ao sol do mundo pop. Enquanto são lembrados nomes vencedores como o recordista de indicações Jay-Z, os lendários Tony Bennett, Paul McCartney, AC/DC e ABBA, ou as estrelas Taylor Swift e Justin Bieber. Também recebe espaço uma jovem geração de grandes talentos como Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Lil Nas X e BTS.

O Grammy da edição de 2022 é, talvez, um dos mais abrangentes, dando espaço para músicos de diferentes idades, estilos e públicos. Enquanto nas categorias principais figuram os artistas do calibre das últimas duas vencedoras de Álbum do ano, Taylor e Billie, também se dá abertura para o fenômeno Jon Batiste, um cantor R&B com influências jazz, ser o nome mais incensado da edição, disputando 11 gramofones dourados — um ano depois de ganhar o Oscar de Melhor trilha sonora pelo longa Soul.

A premiação também não se mostrou alheia a tendências e deu sete indicações para o fenômeno musical de 2021, Olivia Rodrigo. A cantora norte-americana de ascendência filipina bateu o recorde de categorias de uma artista estreante no Grammy. Ela também é a única com a oportunidade vencer o "Big Four", forma como são chamados os quatro principais prêmios da noite: Gravação do ano, Álbum do ano, Canção do ano e Artista revelação. Olivia Rodrigo, com apenas 18 anos, se prepara para fazer história, passando de estrela da Disney para gigante da música internacional, com números bilionários nos streamings e favorita para artista revelação no Grammy de 2022.

A história também pode ser feita por concorrentes da cantora. Taylor Swift está cotada para se tornar a primeira artista a ganhar quatro vezes a categoria Álbum do ano. Ela disputa com o álbum Evermore, mas ganhou ano passado com o antecessor Folklore. Outra cantora expressiva é Billie Eilish, que pode conquistar o inédito feito de ganhar três anos seguidos o prêmio da noite, Gravação do ano. Em 2019, levou o gramofone com Bad guy e em 2020 com Everything I wanted, este ano concorre com Happier than ever.

Por mais que ainda seja um dos mais relevantes e importantes prêmios da indústria fonográfica, o Grammy passa por um período de muita contestação por não ter se atualizado com os anos, se tornado uma honraria muito esnobada por grandes artistas e ter perdido credibilidade por escolhas duvidosas nas categorias principais em anos passados. Cabe ao evento de 2022 reatar a boa relação com os artistas e com o público e, nessa mistura de passado e futuro, celebrar a potência e a beleza da música.

Novas regras

Após duras críticas feitas por artistas e pelo público, a Academia de Gravação anunciou, em maio passado, o fim dos comitês secretos da premiação, que eram responsáveis por selecionar os trabalhos que seriam indicados ao prêmio. Agora, quem decidirá os indicados, que até então eram escolhidos por um grupo de até 30 especialistas cuja identidade era anônima, são os mais de 11 mil membros da Academia. A mudança ocorreu alguns meses após o cantor The Weeknd acusar o Grammy de corrupção, acontecimento que teve grande repercussão na mídia. Apesar de ter lançado um dos álbuns mais relevantes de 2020, After hours, o artista não foi indicado a nenhuma categoria do prêmio do ano passado.

Outra novidade no Grammy é que, a partir desta edição, serão atribuídos créditos a todos os compositores dos trabalhos indicados à categoria Álbum do ano. Com isso, grandes nomes da música foram nomeados pelo álbum de outros artistas, como Ariana Grande pela participação em Planet her, de Doja Cat; The Weeknd pelo disco Donda, de Kanye West; e Taylor Swift por Sour, estreia de Olivia Rodrigo.

Esnobados

Assim como em todas as edições, alguns artistas foram considerados os esnobados do Grammy. A principal cantora deixada de lado pela Academia de Gravação foi Miley Cyrus, que lançou o álbum Plastic hearts em novembro passado. Aclamado pela crítica, o disco explora um lado mais roqueiro de Miley, contando, inclusive, com grandes participações como Billy Idol, Stevie Nicks e Joan Jett. A cantora neozelandesa Lorde, que foi vencedora de dois troféus no Grammy 2013, também não apareceu como nomeada, apesar do lançamento de Solar power em agosto.













Principais indicados ao 64º Grammy Awards

Gravação do ano

I still have faith in you - ABBA

Freedom - Jon Batiste

I get a kick out of you - Lady Gaga

Peaches - Justin Bieber part. Daniel Caesar e GIVEON

Right on time - Brandi Carlile

Kiss me more - Doja Cat part. SZA

Happier than ever - Billie Eilish

MONTERO (Call me by your name) - Lil Nas X

Drivers license - Olivia Rodrigo

Leave the door open - Silk Sonic

Álbum do ano

We are - Jon Batiste

Love for sale - Tony Bennet

Justice - Justin Bieber

Planet her - Doja Cat

Happier than ever - Billie Eilish

Back in my mind - Her

Montero - Lil Nas X

Sour - Olivia Rodrigo

evermore - Taylor Swift

Donda - Kanye West

Canção do ano

Bad habits - Ed Sheeran

A beautiful noise - Alicia Keys part. Brandi Carlile

Drivers license - Olivia Rodrigo

Fight for you - Her

Happier than ever - Billie Eilish

Kiss me more - Doja Cat part. SZA

Leave the door open - Silk Sonic

MONTERO (Call me by your name) - Lil Nas X

Peaches - Justin Bieber part. Daniel Caesar e GIVEON

Right on time - Brandi Carlile

Artista revelação

Arooj aftab

Jimmy Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Melhor vídeo

Shot in the dark — AC/DC

Freedom — Jon Batiste

I get a kick out of you — Tony Bennett and Lady Gaga

Peaches — Justin Bieber featuring Daniel Caesar

Happier than ever — Billie Eilish

Montero (Call me by your name) — Lil Nas X

Good 4 u - Olivia Rodrigo

Melhor performance pop solo

Anyone - Justin Bieber

Right on time - Brandi Carlile

Happier than ever - Billie Eilish

Positions - Ariana Grande

Drivers license - Olivia Rodrigo

Melhor performance pop duo/grupo

I get a kick out of you - Tony Bennet part. Lady Gaga

Lonely - Justin Bieber part. Benny Blanco

Butter - BTS

Higher power - Coldplay

Kiss me more - Doja Cat part. SZA

Melhor álbum pop vocal

Justice - Justin Bieber

Planet Her - Doja Cat

Happier than ever - Billie Eilish

Positions - Ariana Grande

Sour - Olivia Rodrigo

Melhor performance rock

Shot in the dark - AC/DC

Know you better - Black Pumas

Nothing compares 2 u - Chris Cornell

Ohms - Deftones

Making a fire - Foo Fighters

Melhor canção rock

All my favorite songs - Weezer

The bandit - Kings Of Leon

Distance - Mammoth WVH

Find my way - Paul McCartney

Waiting on a war - Foo Fighters

Melhor álbum rock

Power up - AC/DC

Capital cuts - Black Pumas

No one sings like you anymore - Chris Cornell

Medicine at midnight - Foo Fighters

McCartney III - Paul McCartney

Melhor álbum alternativo

Shore - Fleet Foxes

If I can’t have love I want power - Halsey

Jubilee - Japanese Breakfast

Collapsed in sunbeans - Arlo Parks

Daddy’s home - St. Vincent

Melhor performance rap

Family ties - Baby Keem feat. Kendrick Lamar

Up - Cardi B

My life - J. Cole feat. 21 savage e Morray

Way 2 sexy - Drake feat. Future Young Thug

Thot shit - Megan Thee Stallion

Melhor performance rap melódico

Pride is the Devil - J. Cole feat. Lil’ Baby

Need to know - Doja Cat

Industry baby - Lil Nas X feat. Jack Harlow

Wusyname - Tyler, The Creator feat. YoungBoy Never Broke Again e Ty Dolla Sign

Hurricane - Kanye West feat. The Weeknd e Lil’ Baby

Melhor canção rap

Bath salts - DMX feat. JAY-Z e Nas

Best friend - Saweetie feat. Doja Cat

Family ties - Baby Keem feat. Kendrick Lamar

Jail - Kanye West feat. JAY-Z

My life - J. Cole feat. 21 savage e Morray

Melhor álbum rap

The off-season - J. Cole

Certified lover boy - Drake

King’s disease II - Nas

Call me if you get lost - Tyler, The Creator

Donda - Kanye West