Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (24/11)

OQ Oscar Quiroga

Viver e sobreviver



Data estelar: Mercúrio ingressa em Sagitário; Lua Vazia até 13h



Se despertas para este dia te sentindo com a bola toda, congratulações! Porém, age com cautela no início do dia, a Lua Vazia é enganosa, não te dá suporte para que tuas iniciativas encontrem sequência harmoniosa.



E se, pelo contrário, despertas com a bola murcha, te despreocupa, porque essa sensação não há de transcender sua temporalidade, se tu a dominas, não se estenderá ao resto do dia.



De todo modo, tua vontade de te lançar a um desafio é legítima, mas precisa ser administrada com sabedoria, porque entre a motivação e aquilo que se pode realizar com ela há uma distância significativa neste momento.



Tudo em ti está preparado para viver, e tu sabes que isso é assim, porque a mera sobrevivência não te atrai nem satisfaz.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ondas inexplicáveis de alegria circulam pela sua alma e, mesmo que não haja razão concreta para explicar isso, o melhor a fazer é aproveitar e desfrutar, porque com alegria sua alma tomará decisões sábias.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Procure não extrapolar o que seja possível perceber de imediato, se abstendo de fazer conjecturas estranhas sobre os acontecimentos, porque pode muito bem acontecer de esses não trazerem mensagem oculta alguma.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É importante ter clareza sobre quem são as pessoas favoráveis a você, mas também ter ciência de quem são seus adversários. Não se pode ser popular o tempo inteiro, sempre haverá alguém que lhe seja contrário. É assim.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Em algum momento se torna necessário deixar de lado a atraente e sedutora imaginação de como tudo deveria ser, e passar a se ater ao que de prático e imediato precisa ser feito. Isso simplificará muito as coisas.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A vida é uma aventura e requer atrevimento para ser aproveitada em toda sua plenitude, ou, pelo menos, o mais aproximado possível disso. Nem sempre a alma se sente com essa bola toda, mas agora a sua vive esse momento.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Está tudo certo, mas a alma fica apreensiva mesmo assim, sem razão. Em parte, isso acontece porque não há como se isolar do estado em que se encontra o mundo atualmente, e a alma registra isso como apreensão.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É hora de retomar a atividade social, dentro das limitações, mas aproveitar o que estiver disponível, porque sua alma se nutre e enriquece quando se aproxima do contato social. Sacuda a poeira e amplie sua rede de contatos.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O desejo nunca é muito grande nem tampouco pequeno, é o desejo, sempre urgente na sua necessidade de satisfação. Uma vida exclusivamente vinculada à satisfação de desejos seria uma vida muito louca.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A dispersão acontece porque há excesso de boas ideias, mas pouca disposição prática. Por um lado isso é bom, porque as inspirações são maravilhosas e produzem regozijo. Porém, é necessário haver concretude também.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Estes são momentos muito intensos, com emoções desencontradas que bagunçam a lucidez e tornam difícil a tomada de decisões. Não importa, tudo isso passará e você recuperará o juízo. Despreocupe.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nada mais agradável do que momentos de entendimento mutuo, que servem ao propósito de refrescar a consciência a respeito da importância de construir boas companhias, com as quais conversar e trocar ideias importantes.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O assunto é fazer, nada mais e nada menos do que fazer. As ideações, neste momento, hão de servir apenas de motivação para aquilo que você se atrever a fazer. Isso evitará ficar voando longe. O assunto é aqui e agora.