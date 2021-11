Itaú Cultural Play disponibiliza filmes em homenagem a Paulo Freire

CB Correio Braziliense

Entre 6 de novembro e 10 de dezembro a plataforma de streaming Itaú Cultural Play exibirá a programação completa de filmes da 7ª mostra ciranda de filmes. Ao todo são 19 produções que homenageiam o patrono da educação brasileira Paulo Freire, promovem novos diálogos sobre a educação no país e ampliam a percepção sobre as diversas conexões com possíveis e incontáveis legados deixados por Freire.

Durante 15 dias, a plataforma de streaming disponibilizará em seu catálogo os filmes selecionados pela curadoria da mostra, cuja programação tem foco no centenário do educador. Entre elas, Central do Brasil, longa-metragem vencedor do Urso de Ouro em Berlim; os documentários Pro dia nascer feliz e Atravessa a vida, ambos de João Jardim; Yaõkwá: imagem e memória, documentário indígena de Rita e Vincent Carelli, Você não sabia de mim, do diretor Alan Minas, 5 vezes Chico — o velho e sua gente, dirigido por Gustavo Spolidoro, Ana Rieper, Camilo Cavalcante, Eduardo Goldenstein e Eduardo Nunes, Infância falada, de Hermílio Santos e Kamila Almeida, entre outros títulos.

Lançada em 19 de junho, a Itaú Cultural Play começou com um catálogo formado por 135 títulos de todos os estados do país. Constantemente ampliado desde então, já ultrapassou a marca de 200 títulos disponíveis, entre ficção, documentários, séries, curtas, animações, entrevistas, palestras, entre outros diversos gêneros.

SERVIÇO:

Itaú Cultural Play – Mostra Ciranda de Filmes

De 26 de novembro a 10 de dezembro de 2021

Em www.itauculturalplay.com.br

Yaõkwá: imagem e memória (2000, documentário, Mato Grosso, 21 min)

Direção: Rita Carelli e Vincent Carelli

Classificação indicativa: livre (nudez não erótica)

Você não sabia de mim (2021, documentário, Rio de Janeiro, 78 min)

Direção: Alan Minas



Classificação indicativa: 12 anos (temas sensíveis)

Utopia distopia (2020, documentário, Distrito Federal, 72 min)

Direção: Jorge Bodanzky



Classificação indicativa: livre

Pro dia nascer feliz (2005, documentário, Rio de Janeiro, 89 min)

Direção: João Jardim



Classificação indicativa: livre

O menino que engoliu o sol (2020, animação, Rio de Janeiro, 22 min)

Direção: Patrícia Alves Dias

Classificação indicativa: livre

Mutum (2007, drama, Rio de Janeiro, 95 min)

Direção: Sandra Kogut

Classificação indicativa: livre

Meu nome é Daniel (2018, documentário, Rio de Janeiro, 83 min)

Direção: Daniel Gonçalves

Classificação indicativa: livre

Infância falada (2016, documentário, Rio Grande do Sul, 54 min)

Direção: Hermílio Santos e Kamila Almeida

Classificação indicativa: 12 anos (violência)

Fonemas da liberdade (2021, documentário, Rio Grande do Norte, 28 min)

Direção: Catherine Murphy

Classificação indicativa: 12 anos (violência)

Eu preciso destas palavras escrita (2017, experimental, Rio de Janeiro, 19 min)

Direção: Milena Manfredini

Classificação indicativa: 10 anos (medo e tensão)

Entremarés (2018, documentário, Pernambuco, 20 min)

Direção: Anna Andrade

Classificação indicativa: 12 anos (drogas lícitas)

Augusto Boal e o Teatro do Oprimido (2010, documentário, Rio de Janeiro, 62 min)

Direção: Zelito Viana

Classificação indicativa: 12 anos (drogas lícitas, linguagem depreciativa e descrição de violência)

Atravessa a vida (2020, documentário, Rio de Janeiro, 83 min)

Direção: João Jardim

Classificação indicativa: 12 anos (linguagem imprópria, temas sensíveis, violência)

A sússia (2018, documentário, Tocantins, 17 min)

Direção: Lucrécia Dias

Classificação indicativa: livre

A quem interessa a ignorância? (2021, documentário, Tocantins, 17 min)

Direção: Alexandre Carvalho

Classificação indicativa: 12 anos (violência)

5 vezes Chico - O velho e sua gente (2015, documentário, Rio de Janeiro, 90 min)

Direção: Gustavo Spolidoro, Ana Rieper, Camilo Cavalcante, Eduardo Goldenstein e Eduardo Nunes

Classificação indicativa: 10 anos (violência e drogas lícitas)

Filho de boi (2019, drama, Bahia, 91 min)

Direção: Haroldo Borges e Ernesto Molinero

Classificação indicativa: 12 anos (presença de sangue e linguagem chula)

*Disponível por 24h - das 19h de 27 de novembro até as 19h de 28 de novembro

Chão (2021, documentário, Rio de Janeiro, 112 min)

Direção: Camila Freitas

Classificação indicativa: 10 anos (drogas lícitas)

*Disponível por cinco dias – das 19h de 3 de dezembro até as 19h de 8 de dezembro

Central do Brasil (1998, drama, Rio de Janeiro, 107 min)

Direção: Walter Salles

Classificação indicativa: 12 anos (violência e drogas lícitas)

*Disponível por 24h - das 19h de 4 de dezembro até as 19h de 5 de novembro