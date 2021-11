CB Correio Braziliense

(crédito: Ikaro Fonseca)

O projeto Sesc Humor de 5ª, um dos principais eventos humorísticos do Distrito Federal, contará com a presença de convidadas especiais na próxima quinta-feira (25/11). A partir das 20h, a apresentação de comédia stand-up no teatro Paulo Autran, em Taguatinga Norte, ficará por conta das humoristas Alessandra Vieira, Ste Marques e Thais Strieder. O evento, que terá entrada franca mediante a apresentação de ingressos obtidos no Sympla, também será exibido no no canal do YouTube do Sesc-DF.

Nesta edição, o projeto contará com um elenco exclusivamente feminino, no intuito de contrapor o domínio masculino dentro da comédia. “O universo feminino compõe metade de tudo da nossa existência, e devemos ter mulheres que se mostrem como parte da nossa sociedade e que sejam suas representantes nos pensamentos, anseios, direitos e modo ou jeito de fazer humor”, afirma Diógenes Tavares Rossi, assistente técnico do Sesc-DF.

Idealizado em 2015, o Sesc Humor de 5ª procura abrir espaço para mostrar o humor como gênero essencial da linguagem humana. Por meio da criatividade e reflexividade, a comédia trazida pelo projeto tem como objetivo proporcionar momentos de entretenimento e contato com novas visões de mundo ao público.

Serviço

Sesc Humor de 5ª com Alessandra Vieira, Ste Marques e Thais Strieder

Teatro Paulo Autran. 25 de novembro, às 20h.

Entrada franca. Classificação indicativa: 16 anos.