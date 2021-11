Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (25/11)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Tu és a gota

Data estelar: Lua míngua em Leão.



Cuida bem de ti, o que na prática significa que deves cuidar muito bem das pessoas com que te relacionas também, porque elas integram a malha complexa de tua experiência de ser.

Se cuidas bem de ti, mas negligencias o cuidado com os relacionamentos, tu te enganas e fazes o contrário do que te parece, porque tua presença não é um ingrediente isolado do cenário em que te movimentas.

Para cuidar bem de ti tu deves dar importância aos teus relacionamentos e fazer, dia a dia, todas as retificações que forem se tornando necessárias, na medida em que surgem.

O reino humano é o oceano em que tua presença é uma gota, e não há como cuidar bem da gota que tu és se o cuidado com o oceano que te sustenta e dá significado é negligenciado.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Expresse sua alegria e boa vontade, fazendo algo útil, algo que agregue, algo que represente um marco de harmonia nos relacionamentos. Expresse sua alegria, mesmo que, aparentemente, não haja razão para se sentir assim.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A intensidade que você experimenta é, em parte, provinda de pressentimentos que sua alma não consegue decifrar e, por isso, não sabe se isso significa alimento para a ansiedade ou para a esperança. Dilemas, nada além.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



Para você se entender realmente com as pessoas, é preciso fazer alguma coisa inteligente com os conflitos que se apresentam, porque se ficar driblando e evitando, isso só vai provocar distanciamentos. É assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Prefira se ater ao que seja prático e que brinde com resultados imediatos, isso evitará que você se disperse com ideias muito loucas e atraentes, mas que seria impossível colocar em marcha neste momento. Praticidade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça suas apostas, se lance na direção de alguma aventura, porque sua alma está num daqueles momentos em que precisa de excitação, de experimentar a fervura de ser e viver, não apenas sobreviver. Muito importante.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



São tantas emoções desencontradas que acaba dando a impressão de que nada mais importa, que pode acontecer qualquer coisa, pois, nada faria verdadeira diferença. Esse estado passará sem deixar marcas, despreocupe.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



Havendo alguma possibilidade, se aproxime o máximo possível das pessoas, se reunindo com elas e renovando o contato com aquelas que foram ficando para escanteio, como resultado de tantos meses de distanciamento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há várias questões que estão ao seu alcance, e que você pode dar conta sem grande estresse nem tampouco tendo de pedir ajuda a alguém. Prefira se ater a essa dinâmica, evitando buscar encrencas desnecessárias.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Sobram boas ideias, seria até melhor que você não se entusiasmasse tanto com o que as pessoas lhe apresentam nem muito menos com o que você idealiza. Muitas boas ideias tendem a resultar em dispersão.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Despreocupe, porque apesar de sua alma sentir uma densidade fora do comum, isso não é uma premonição de que algo errado esteja a caminho. Essa densidade é a fiel tradução do estado atual do mundo. Caótico.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A troca de ideias, o reconhecimento mutuo, a colaboração, todas essas atividades são essenciais, mas nem sempre possíveis, porque na maior parte do tempo os relacionamentos são tomados pela viciada dinâmica da competição.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Talvez a realidade lhe pareça entediante demais, desprovida de excitação, mas é sobre ela que você há de construir seus projetos e, depois, desfrutar de todo o regozijo que vier como resultado disso. É por aí.