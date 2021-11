Um Lugar ao Sol leva cena de masturbação ao ar; autora comenta intenção

JM João Mello - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/TV Globo)

O capítulo exibido nesta quarta-feira (24/11) de Um Lugar ao Sol levou ao ar uma cena emblemática: Rebeca, personagem de Andréa Beltrão , após recusar uma investida do marido, interpretado por Daniel Dantas, foi flagrada pelo mesmo se masturbando debaixo dos cobertores.

Na cena, o casal acaba discutindo feio. Lícia Manzo , autora da trama, explicou o intuito da cena em entrevista ao Gshow . "Minha intenção ao escrever a cena foi tirar do armário algo normal e saudável. Que a mulher possa explorar, conhecer o próprio corpo", contou a dramaturga.

Para Lícia, debater o assunto é fundamental e deve algo encarado sempre com naturalidade, visto que sentir prazer é algo comum a todos: "Escrevi a cena porque mulheres também sentem prazer e desejo. Porque a sexualidade é parte da vida das mulheres, e não só dos homens".



Na trama de Um Lugar ao Sol , Rebeca está presa a um casamento tóxico com Tulio. Traída pelo marido, ela se nega a ver que o casamento está falido. Da parte dele, falta afeto, cuidado e atenção. "A transa não começa na transa. Começa de manhã, no jeito que você me trata", disse Rebeca ao marido, após ser flagrada se satisfazendo sozinha.

"Solidão a dois é algo terrível. E o caminho para a libertação de Rebeca, assim como para outras mulheres, está, literalmente, em suas próprias mãos – e em seu próprio corpo", disse Lícia.