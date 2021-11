Após morte de Marília, Murilo Huff publica vídeo cantando e emociona fãs

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Murilo Huff usou suas redes sociais na madrugada desta sexta-feira (25/11) para compartilhar o primeiro vídeo cantando desde a morte da cantora e compositora Marília Mendonça (1995 - 2021).

O cantor , pai do filho da rainha da sofrência, aparece cantando a música Ninguém explica Deus, do grupo gospel Preto no branco.



"Ninguém explica Deus", escreveu ele na legenda da publicação. Nos stories do Instagram, ele também postou uma foto com o violão, e disse: "O meu companheiro".

Nos comentários do post, os fãs, amigos e internautas elogiaram a escolha da canção e aproveitaram para deixar mensagens de apoio e solidariedade ao artista.

"Te amo", escreveu Maraísa. "Deus lhe abençoe sempre Murilo, sua carreira, sua família e o príncipe Léo", disse uma fã. "Você é mais forte do que você imagina, Murilo, Deus está cuidando de você e te dando forças para você cuidar de tudo e principalmente do Léo", comentou uma terceira. "Que Deus continue te abençoando! Sua caminhada é longa, sucesso sempre! Lindo", reforçou um seguidor.

Esclarecimento



Na última segunda-feira (22/11), Murilo havia explicado na web o motivo de sua ausência nas redes sociais.

"Sei que estou meio sumido, mas prometo que aos poucos vou voltando… Só tô dando um tempo pra cabeça assimilar tudo, pra me recompor e também não quero passar tristeza pra vocês, muito pelo contrário! Obrigado por todas as mensagens de apoio e carinho", escreveu ele no Twitter.

O sertanejo também disse que retornará aos palcos em dezembro deste ano. "Mês que vem tem bastante show e prometo que até lá estarei melhor e darei o meu melhor pra vocês", disse Huff.