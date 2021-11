Belita lança novo single Como se faz

CB Correio Braziliense

Cantora Belita tem conquistado o público jovem no Brasil - (crédito: Divulgação)

A cantora Belita, uma das recentes revelações do pop brasileiro, lança o single Como se faz. A artista ítalo-brasileira abandona o ar ingênuo e assume o posto de mulher empoderada. Com letras que misturam português e italiano e uma sonoridade envolvente, seu quarto single de estúdio leva ao público mensagens de amor próprio e da força feminina.

“Essa música nasceu em um período muito especial para mim, para a minha trajetória artística. Pelas circunstâncias atuais, com a pandemia, felizmente eu me aproximei do Brasil e decidi fazer um percurso novo. Atualmente estou trabalhando com uma equipe brasileira. Com isso, optamos por pesquisar as referências musicais e ancestrais da Bahia. A música propõe uma imersão nos ritmos regionais brasileiros atrelado ao universo pop latino atual, com a intenção de mostrar a inconfundível sonoridade das minhas raizes, que reflete a diversidade cultural do país.” Explicou a artista.

Belita transita entre Brasil e Itália. Conquistou o público jovem com a mistura de idiomas em suas canções, formato que está em alta na indústria musical. Artistas como Anitta e Pablo Vittar costumam utilizar bastante dessa fórmula. A batida envolvente é outro fator que chama a atenção dos ouvintes. O fator italiano presente em suas canções forma uma dupla interessante com o ritmo latino.

O primeiro single da cantora Bahia, foi lançado no Brasil em março de 2021. Bebê, me beija e Arrivederci, que conquistou mais de cem mil plays nos streamings musicais, vieram em seguida. Como se faz está igualmente disponível em todos os formatos.