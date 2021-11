Casa do Cantador faz show em comemoração aos 35 anos de inauguração

CB Correio Braziliense

A Casa do Cantador, em Ceilândia, promove um show neste sábado (27/11), às 20h, em comemoração aos 35 anos do espaço, completados no último dia 9. Sobem ao palco Geraldo Amâncio (CE), Fenelon Dantas (PB) e dois artistas nordestinos radicados em São Paulo – Pardal da Saudade e Azulão da Mata. A entrada é franca e estão disponíveis 250 lugares, que serão preenchidos por ordem de chegada. Além disso, a programação será transmitida para o canal do YouTube da Casa do Cantador. Será exigido o cartão de vacinação completo.

Inaugurada em 9 de novembro de 1986, a partir da reivindicação de representantes da cultura nordestina em Ceilândia, a Casa do Cantador exibe na entrada uma estátua do Cantador anônimo, do escultor Alberto Porfírio, do Ceará. O espaço possui a cordelteca João Melchiades Ferreira, dotada de acervo de 1.200 cordéis e livros, e disponibiliza para a comunidade salas multiuso e o anfiteatro.



