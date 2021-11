Canção inédita de David Bowie é lançada em prévia do aniversário do artista

CB Correio Braziliense

Canção inédita de David Bowie é um dos laçamentos previstos entre produtora e os detentores dos direitos do artista - (crédito: Imagem / Reprodução)

Can't help thinking about me, inédita de Bowie, foi lançada na sexta-feira (19) pela Warner Bros em parceria com o espólio do artista. A canção foi um dos três singles gravados na Pye, antiga gravadora britânica e fará parte do novo álbum de Bowie, Toy, que está com lançamento confirmado para 7 de janeiro do próximo ano, data em que o artista faria 75 anos.

A Warner, que continha o controle das primeiras fases da carreira de Bowie, adquiriu recentemente o controle pelo catálogo mais recente do artista, de 2000 a 2016. Isso inclui os álbuns Heathen, Reality, The next day e o renomado Blackstar. Muitas novidades surgiram e ainda surgirão desde que a parceria entre a produtora e os detentores dos direitos de David Bowie foi firmada.

O próximo álbum é um desses lançamentos e pretende honrar a história de um dos maiores vocalistas e compositores de todos os tempos. Com curadoria e apresentação de campanha feita de forma estreita entre as duas partes, o disco fará os fãs mais antigos voltarem no tempo e dará aos mais jovens a oportunidade de descobrirem David Bowie. Can´t help thinking about me está disponível em todas as plataformas de streaming musical.