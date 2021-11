A semana em Um lugar ao sol: Lara investiga ''morte'' de Christian

CB Correio Braziliense

(crédito: Fábio Rocha/ TV Globo)

A semana será intensa para Lara (Andreia Horta) em Um lugar ao sol. A mocinha estará no Rio de Janeiro quando avistar Ravi (Juan Paiva), mas o rapaz conseguirá fugir. Ela não desistirá.

Com a desculpa de que precisa ajudar dona Noca (Marieta Severo) a se mudar para a Cidade Maravilhosa, Lara fala a Mateus (Danton Mello) que precisa ir ao Rio de Janeiro. Na verdade, a intenção dela é investigar a "morte" de Christian (Cauã Reymind), ex-namorado dela.

A primeira pista vem num documento encontrado na casa que ela morava antes. Dali ela deduz que Christian estava à procura de Renato quando foi assassinado. A confirmação do encontro dos dois vem numa foto que Geize (Stella Freitas) encontra e mostra para Lara.

Basta para que ela resolva definitivamente juntar as peças do quebra-cabeça. O primeiro passo de Lara é começar a vender quentinha na porta do Engenhão, com a esperança de encontrar Renato.

O encontro com Bárbara se dará quando a esposa de Christian/ Renato perde o celular no caminho da casa de Janine (Indira Nascimento). É justamente Nara que vai ajudá-la.

Confira o resumo da semana de Um lugar ao sol

Fonte: TV Globo

Segunda-feira

Mateus convence Lara a não se aproximar do carro de Christian/Renato. Elenice mostra o exame de DNA para Maria Fernanda. Bárbara e Christian/Renato fazem as pazes, e Santiago retoma a parceria com o genro. Rebeca fica desconcertada quando Bela lhe diz que Felipe terminou o namoro porque conheceu outra pessoa. Ilana aconselha Rebeca a não se envolver com Felipe. Mercedes pede a Érica que não traga mais Luan para as sessões de ginástica. Christian/Renato discute com Elenice. Santiago procura Érica depois de saber que foi Bárbara quem causou a saída da personal trainer. Lara avista Ravi.

Terça-feira

Ravi foge de Lara. Santiago avisa a Érica que ela pode voltar a dar aulas com Luan. Na intenção de procurar Ravi, Lara diz para Mateus que acompanhará Noca para ajudar a avó na sua mudança para o Rio. Rebeca tem uma sessão de terapia com Ana Virgínia. Érica aceita a oferta de Santiago, que se propõe a conseguir uma bolsa de estudos para Luan. Lara se recorda de Christian ao entrar na casa em que morava no Rio. Noca consegue emprego na cozinha de um restaurante. Lara afirma para Geize que precisa encontrar Ravi para entender o que aconteceu na noite em que Christian foi morto.

Quarta-feira

Christian/Renato pede a Bárbara a caixa com os registros da infância de Renato. Janine incentiva Bárbara a escrever sobre a história da perda do filho. Teodoro alerta Elenice para o risco de apresentar Alípio para Bárbara. Christian/Renato vai com Ravi ao cemitério visitar o túmulo de Renato e encontra um buquê com as flores preferidas de Lara. Bárbara se emociona ao ler sua história escrita por Janine e mente para Christian/Renato, dizendo que é a autora do texto. Lara encontra um documento e deduz que Christian pode ter ido atrás do irmão gêmeo.

Quinta-feira

Lara resolve refazer os passos de Christian na noite de sua morte para chegar até o irmão do ex-namorado. Bárbara fica constrangida na frente de Janine, quando Christian/Renato a surpreende com um convite para comemorar o texto que ela supostamente escreveu. Bárbara e Santiago deixam o show de Nicole depois que a humorista ironiza a irmã e o pai. Nicole é demitida e pede desculpas a Bárbara. Túlio demite Ravi, mas Christian/Renato intercede em favor do amigo. Túlio percebe a proximidade da relação entre Ravi e Christian/Renato. Lara e Geize identificam Christian e Renato em uma foto e concluem que Christian encontrou o irmão no dia de sua morte.

Sexta-feira

Lara afirma a Noca que descobrirá o que realmente aconteceu com os irmãos gêmeos. Rebeca fica desconcertada ao saber por Bela que Felipe vai se mudar pra Paris. Cecília abre um embrulho que Felipe deixou para Rebeca. Elenice descobre que Alípio usa uma tornozeleira eletrônica. Cecília se embriaga e Bela a leva para o hospital. Cecília acusa Rebeca de ter seduzido Felipe. Elenice e Alípio ficam juntos. Lara resolve vender quentinha na porta do Engenhão, com a esperança de encontrar o irmão de Christian. Ravi nota que Ruth está com uma camisa manchada de sangue no punho, exatamente como estava a de Túlio ao matar um inseto no carro. Ravi avisa a Christian/Renato que Túlio e Ruth são amantes.

Sábado

Christian/Renato está decidido a desmascarar Túlio. Josias diz a Lara que viu o irmão de Christian no estacionamento do aeroporto, pensando que era o ex-colega de trabalho. Cecília fica chocada ao saber por Felipe que ele e Rebeca se beijaram. Mercedes avisa a Christian/Renato que Santiago sofreu um infarto, e Bárbara acusa Érica. Bárbara fica intrigada ao saber que Janine não poderá mais frequentar o curso de escrita. Christian/Renato inventa uma desculpa para sair da reunião da Redentor, ao descobrir que Anchieta participaria do encontro. Túlio espera Renato/Christian em um restaurante, acompanhado de Anchieta. Bárbara perde o celular a caminho da casa de Janine e é ajudada por Lara.