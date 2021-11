Festival Varilux tem fortes atrações na programação

RD Ricardo Daehn

Cena do filme Um intruso no porão - (crédito: Advitam/ Divulgação)

Um intruso no porão é um thriller comandado por Philippe Le Guay, com elenco de alto nível, que alinha François Cluzet (Intocáveis), Jérémie Renier (O amante duplo) e Bérénice Bejo (O artista), numa das tramas incorporadas ao Festival Varilux de Cinema Francês, em andamento até dia 8 de dezembro.



Um intruso no porão terá sessões múltiplas, no evento abrigado pelos cinemas do Liberty Mall, Espaço Itaú e Cinemark 21. Na trama do thriller (a ser exibido nesta terça, às 16h55, no Itaú; nesta terça, às 16h35, no Liberty Mall e na quinta-feira, às 21h30, no Cinemark do Pier 21), um homem que compra parte de imóvel de um casal parisiense passa a atormentar os proprietários. Vale a lembrança de que Philippe Le Guay Le Guay, em 2015, respondeu pelo sucesso A viagem de meu pai, que, adaptado para o cinema norte-americano, rendeu Oscar de melhor ator para Anthony Hopkins.



Já num clima cômico, a sessão das 16h desta segunda (no Cine Cultura do Liberty Mall) traz Delicioso: Da cozinha para o mundo, filme de época assinado por Eric Besnard. Ambientado no prenúncio da Revolução Francesa, o longa mostra Pierre desvencilhando-se do papel de servo e assumindo a paixão de cozinheiro independente, capaz de abrir um restaurante.



Outro filme de apelo na programação do Varilux, a ser projetado nesta terça, às 15h no Espaço Itaú na quarta, às 14h, no Liberty Mall , Mentes extraordinárias, protagonizado e dirigido por Bernard Campan, traz, em clima de comédia, a viagem de dois homens para o sul francês, tendo por veículo um carro funerário.