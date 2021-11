Suzy Cortez diz que ficará nua em estádio se Messi ganhar Bola de Ouro

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Suzy Cortez em homenagem a Messi - (crédito: Reprodução/Twitter)

A modelo brasileira Suzy Cortez, fã declarada de Lionel Messi, contou que posará nua em frente a um estádio francês se ele ganhar a Bola de Ouro, prêmio anual que consagra o melhor jogador de futebol do mundo.

Hoje é o grande dia, o maior jogador da história vai ganhar sua 7ª Bola de Ouro. Jamais haverá alguém como lionel Messi. Ele é único. #BallondOr #BoladeOuro #BalondeOro #Messi #FranceFootball pic.twitter.com/2yyHAmwNPP — Suzy Cortez (@SuzyCortez_) November 29, 2021

Recentemente, Suzy revelou que as tatuagens em homenagem ao craque argentino já fizeram alguns de seus parceiros falharem na hora do sexo. “Incrivelmente, já passei por situações embaraçosas por causa da tatuagem. Olhar para o rosto de Messi no meu corpo faz os homens falharem na hora H”, disse.