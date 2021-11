Ela só pensa em chapar é parceria de Califfa com L7NNON, Nog e Oik

CB Correio Braziliense

Califfa convida L7NNON, Nog e Oik para parceria em Ela só pensa em chapar - (crédito: Rodrigo Ferreira )

O rapper Califfa acaba de lançar Ela só pensa em chapar, com clipe disponível no YouTube, no canal da Papatunes. Também participam da rima L7NNON, Nog e Oik.

Na música, Califfa apresenta a história de uma paixão intensa em um cenário incrível, a Região dos Lagos (RJ), local conhecido pelas praias paradisíacas. No refrão chiclete, o cantor reforça o desejo de estar com a amada: "Ela só pensa em chapar / Nas festas mais faladas ela quer tá / Vem me dar um beijo / Retoca a maquiagem no espelho / Linda, vem me encontrar".

Entre as participações, L7NNON brinca com a métrica em seu verso e com o desejo de conhecer outros cartões postais com sua parceira: "Passagem no porte / Grana e passaporte / Arruma tua mala que hoje nós vai pra Dubai / Tira onda e pega onda / Acho que nós pode ir pra Fiji / Gosta dessa vida louca não adianta tu fingir / Longe de dessas falsidade grande / Sem briga de gangue / Nós dois abraçados vendo um fim de / tarde".

Em nota, Califfa conta um pouco mais sobre o processo de composição da canção: "Compus essa música inspirado em uma paixão de verão com o cenário mais bonito possível, as praias da Região dos Lagos. Já com a produção braba do Papato, resolvemos convidar o L7NNON, Oik e Nog que passaram o réveillon com a gente e eles entraram muito bem porque estávamos todos na mesma sintonia", lembra.