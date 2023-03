Morre a escritora argentina María Kodama, viúva de Jorge Luis Borges

CB Correio Braziliense

María Kodama, viúva do famoso escritor argentino Jorge Luis Borges, morreu neste domingo (26/3) em Buenos Aires, na Argetina, aos 86 anos. De acordo com informações confirmadas pela família à imprensa local, a morte da escritora foi em decorrência de um câncer.

A morte de Kodama foi confirmada, por meio do Twitter, por seu advogado Fernando Soto. "Agora entrarás no 'grande mar' com seu querido Borges", escreveu. Além de escritora, Kodama foi tradutora, colaboradora e herdeira universal da obra de Borges, considerado pela crítica literária acadêmica como um dos maiores poetas, ensaístas e contistas de seu tempo.

Filha de pai japonês e mãe alemã, Kodoma conheceu Borges quando era estudante e se casaram em 1986, no Paraguai, dois meses antes do poeta morrer, também aos 86 anos e por conta de um câncer. Apesar do pouco tempo em que ficaram casados, eles mantiveram uma relação desde quando ela tinha 16 anos. A diferença de idade entre os dois era de 38 anos.

Única herdeira de Borges e titular de seus direitos autorais, Kodoma fundou, em 1988, a Fundação Internacional Jorge Luis Borges e administrou, assertivamente, os bens do escritor. (Com informações da Agence France-Presse).

