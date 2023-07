Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (7/7)

CB Correio Braziliense

A normalidade da profanação

Data estelar: Mercúrio e Urano em sextil



Na hierarquia divina, quem estiver acima serve ao que estiver embaixo, enquanto na hierarquia terrestre, os humanos aspiram estar em cima dos outros para serem servidos, não havendo, neste caso, a correspondência hermética entre o que acontece no céu e na terra e, pelo contrário, há evidências de uma profanação.

Se consertássemos essa profanação e tanto os chefes e chefas de família, quanto de empresas e governos, existissem pura e exclusivamente para prestar serviço aos familiares, empregados e cidadãos, então daríamos um passo seguro na direção de uma civilização que mereça o nome.

Enquanto a profanação continuar se manifestando com ares de normalidade, continuaremos também sendo a escória do Universo, prestidigitadores baratos no lugar dos magos cósmicos que podemos ser.



























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há coisas que terão de se acertar no fluxo dos mistérios da vida, porque dentro da lógica dos acontecimentos não haveria como descobrir por onde andar ou o que fazer. Procure se entregar com confiança a esses mistérios.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Depois de um tempo considerável em que sua alma experimentou sensações insólitas, a partir de agora dará para você colocar em palavras esses sentimentos e, assim, conseguir conversar e ouvir opiniões a respeito.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Agora não importa tanto acertar na tecla quanto fazer algo para sair da inércia que o impasse mental provoca, de tantas dúvidas e dilemas que precisa administrar. Se desapague dos resultados, apenas aja dentro do possível.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Veja tudo do ponto de vista mais amplo e inclusivo possível, porque só assim você evitará produzir emoções intensas que obnubilariam sua percepção do que anda acontecendo realmente. É preciso ter visão ampla.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há horas em que não importa estar tudo bem, a alma é tomada por sentimentos indecifráveis que alimentam as angústias, sempre escondidas, mas também sempre atentas a qualquer brecha que sua consciência oferecer. Supere.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Neste momento e sob as circunstâncias que precisam ser administradas por você, encontre a maneira de agradar a maior quantidade possível de pessoas. Parece impossível e contraindicado, mas é o que está disponível.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Qualquer problema que acontecer, encare tudo com espírito prático, evitando que as emoções aumentem a proporção de algo que, com duas ou três atitudes práticas, poderia se resolver. Espírito prático é tudo agora.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Estenda sua mão amiga e ajude as pessoas no que estiver ao seu alcance, porque tudo que você facilitar a elas será também a mesma medida de facilidade que você encontrará para se relacionar com elas. Vale a pena.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há coisas que se repetem e que não trazem nada novo, apenas reproduzem o mesmo repertório de sempre. É preciso superar a inércia que faz sua alma ficar dando voltas sobre os mesmos assuntos, é preciso ir além.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É bom manter a mente desperta e lúcida, resolvendo problemas cotidianos com a maior destreza possível, como se a vida dependesse disso, mas não por necessidade e sim para treinar a mente a ficar desperta e lúcida.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ainda que você não prefira fazer algumas coisas, elas precisam ser executadas com a maior destreza possível, inclusive para que você não tenha de voltar a lhes prestar atenção novamente, por não terem sido bem feitas.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Aproveite o dinamismo atual e se dedique a fazer mais do que normalmente faria, porque, é certo que você aproveitará melhor o tempo e recursos disponíveis. Atualize tudo que andou ficando para depois. Depois é agora.



