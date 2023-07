De calcinha, Pabllo Vittar arrasa ao jogar bola de salto em praia

Od Observatório dos Famosos

Pabllo Vittar deixou seus fãs e seguidores em polvorosa nesta quinta-feira(06), ao mostrar que além de ser super sensual, também tem habilidades com os pés. A drag queen abusou do charme em diversos cliques quentes.

Nas fotos publicadas no Instagram, Vittar aparece usando uma calcinha fio-dental preta, enquanto se arrisca em jogar futebol de salto agulha na praia.

Na sequência de fotos, a artista aparece se divertindo com um garoto na praia, usando uma camiseta preta para natação. Nos comentários, fãs notaram a habilidade da artista e elogiaram a sua performance nas areias.

"Toma!! É pra poucas esse rabo", comentou uma seguidora. "Futebol de salto alto e calcinha? É a primeira vez que vejo!", disse outra. "Olha corpo da Pabllo que espetáculo gente! Nossa senhora, que linda", destacou uma terceira.

