IZA surge seminua em vídeo e causa alvoroço com corpo escultural

IZA causou alvoroço ao surgir em um vídeo de uma produção e o corpo escultural acabou ganhando destaque nas imagens, sendo bastante elogiada nas redes sociais.

A cantora estava seminua, cobrindo apenas o necessário com adesivos dourados e se filmava no espelho enquanto a produção maquiava seu corpo. As pernas esbeltas e abdômen sequinho chamaram atenção.

"Uma deusa"; "Como se sentir linda em um mundo onde existe a IZA, olha isso meu Deus do céu"; "Surreal de gostosa"; "Essa mulher é uma escultura, como pode ser tão perfeita", foram alguns dos elogios que ela recebeu.

A cantora vem surgindo com penteados antigos, deixando os fãs curiosos para seus novos trabalhos e segue causando alvoroço na web.

