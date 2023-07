Od Observatório dos Famosos

Boa notícia para os fãs de Stenio Garcia! O ator de 91 anos de idade, recebeu alta médica nesta sexta-feira (7), após quase uma semana internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

A assessoria de imprensa do hospital emitiu uma nota informando que o ator se recuperou e já deixou a unidade.

"O Hospital Samaritano Barra, da rede Americas, informa que o ator Stenio Garcia recebeu alta hospital na tarde desta sexta-feira, 7 de Julho", informou o comunicado emitido na tarde de hoje.

Stenio Garcia chegou a ficar em estado grave, ao ser diagnosticado com septicemia aguda. O ator, de 91 anos, apresentou uma significativa evolução em seu quadro clínico nos últimos dias e recebeu alta da equipe médica.

Stenio Garcia e Esposa (foto: Reprodução/Instagram)

O post Stenio Garcia recebe alta médica após infecção generalizada foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

