Britney Spears se manifesta após agressão de segurança: "Me senti impotente"

Britney Spears, cantora, explicou na rede social sobre supostamente ter sido agredida pelo segurança do atleta Wembanyama. A loira afirmou que recebeu um tapa no rosto pelo funcionário em Las Vegas, na última quarta-feira (6).

"Eu trabalho na indústria há anos e tenho estado com algumas das pessoas mais famosas do mundo. NSYNC em um ponto era como os Beatles, as garotas se jogavam neles em todos os lugares que íamos. Nenhuma vez na minha vida aconteceu um segurança bater em outra pessoa!", começou ela.

"Impotente"

"Não estou compartilhando isso para ser uma vítima, simplesmente entendo honestamente. Minha reação foi impagável… ruim? Sim. Tenho me sentido impotente na maioria das situações e minha experiência em Las Vegas e minha reação foi um grito em todos os níveis! Não, eu não sinto que fui tratada como uma pessoa igual neste país. É claro que quando eu mesma assisti ao vídeo, vi que as pessoas que realmente se aglomeraram ao meu redor quando me ouviram apanhar me fizeram sentir como se eu fosse importante! Eu não sabia disso no momento. Tudo que as pessoas podiam ouvir era eu dizendo ‘f*da-se todos vocês", prosseguiu.

"De qualquer forma, ainda sou uma grande fã do jogador da NBA. Não é culpa dele que o segurança me atingiu. M*rda acontece", concluiu.

