Fernanda Gentil revela mágoa da Globo: "Não me sentia realizada"

Fernanda Gentil, apresentadora, concedeu entrevista ao podcast PodPah, e comentou que não estava feliz na Globo após ser colocada na geladeira pela emissora carioca.

"Não me sentia realizada"

"Mesmo com um contrato de um ano e meio, eu não tinha um projeto. Não me sentia realizada, feliz, ou com aquela empolgação e frio na barriga. Isso me incomodava", começou ela.

"Cheguei e disse: ‘Pessoal, eu tenho recebido salário esse tempo todo, mas não tenho feito nada. Eu preciso de dinheiro, mas o que eu realmente gosto é do trabalho. Então, para mim, não faz sentido continuar aqui’. Foi isso que eu falei", prosseguiu.

"Como eu poderia ficar até o fim do meu contrato sem estar no ar, sem fazer o que amo, enquanto do lado de fora estou explodindo, cheia de projetos e oportunidades", reforçou.

Atualmente na CazéTV, canal de streamer Casemiro Miguel, a loira não escondeu o entusiasmo com a nova fase.

"Eu me sinto muito livre. Tenho essa inquietação criativa! Gosto de escrever e de criar coisas novas (risos). Essa foi a diferença que a internet me mostrou, e agora montei uma equipe como nunca tive antes", vibrou.

