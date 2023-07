Stênio Garcia vai continuar tratamento em casa após alta

Od Observatório dos Famosos

Após Stênio Garcia receber alta do Hospital Samaritano Barra, na zona oeste do Rio de Janeiro, o ator vai continuar o tratamento contra um quadro de septicemia aguda.

Quem contou mais detalhes foi a esposa do ator, Marilene Saade. "Ele ainda sente um pouco de dor devido a uma inflamação multissistêmica e segue tomando cortisona. Ele tem hérnias de disco, mas essa inflamação pode está gerando a dor. Eles [os médicos] combateram logo com antibiótico venoso e a infecção cedeu", detalhou para a revista Quem.

"Em relação à sepse, o médico disse que já estava normal. Stênio entrou no hospital com 22 mil de leucócitos [em adultos, a contagem normal varia entre 5.000 e 10.000/mm³], o que é sepse, mas ele não teve órgão afetado nem choque séptico", afirma.

Agora com Stênio em casa, Marilene diz que está mais tranquila. "Foi muito sério! Mas graças a Deus o pior passou. Lá, tinha uma equipe médica de ponta, enfermeiros que foram anjos, e fomos acolhidos. O hospital fez tudo por nós, inclusive emitindo boletins pra eu focar só no Stênio. Vê-lo doente me dói, e na situação que foi, nem tenho palavras. Foi angustiante. Eu não dormi pra vê-lo o tempo todo", desabafa.

