'Betty, a feia': como novela que foi fenômeno no passado voltará em 2024 com mesmos protagonistas

BBC Geral

A atriz Ana María Orozco voltará a estrelar a história como Betty -

"Betty, a feia", uma das novelas colombianas mais populares da história da televisão, ganhará uma continuação no próximo ano.

Ana María Orozco e Jorge Enrique Abello, protagonistas da novela original, vão dar vida novamente a Betty e Armando na nova versão, 20 anos após o início do casamento na novela.

A Amazon Prime Video anunciou que a série estreará em seu serviço de streaming direto em mais de 240 países e territórios ao redor do mundo, em coprodução com os Estúdios RCN, da Colômbia.

"Essa aposta é a evolução da novela de maior sucesso da América Latina para distribuição no mercado digital", disse comunicado de Alexander Marín, vice-presidente de distribuição da RCN.

A original "Betty, a feia" é considerada pelo Guinness World Records como a novela de maior sucesso da história.

Ela não apenas foi transmitida em centenas de países e dublada em 15 idiomas, mas também foi adaptada em vários territórios, incluindo Estados Unidos, Índia e África do Sul.

No Brasil, a novela colombiana foi exibida pela RedeTV no início dos anos 2000 e, anos mais tarde, ganhou uma versão brasileira produzida pela Record.

Getty Images Os atores Jorge Enrique Abello e Ana María Orozco em 2002, durante uma cerimônia de premiação

20 anos depois

Beatriz Pinzón Solano era uma economista brilhante, com mestrado em finanças, que tinha um único "defeito": era feia.

Quando ela começa a trabalhar na empresa Ecomoda como assistente do executivo Armando Mendoza, não apenas se apaixona por ele, mas tenta se tornar uma mulher bem-sucedida e desejada para conquistá-lo.

Esse era o enredo da novela que estreou em 1999.

Desta vez, Betty será uma mulher empoderada e líder de uma empresa, mas com novos desafios familiares.

Betty ainda está casada com Armando, mas terá que se esforçar para reconstruir seu relacionamento com Mila, a filha adolescente dos dois.

Ao mesmo tempo, ela tentará lidar com a crise que a empresa familiar atravessa enquanto questiona se a decisão que tomou há duas décadas realmente a faz feliz.

"'Betty,a feia' tinha uma energia saudável, com o enorme impacto que essa personagem teve nos códigos de beleza convencionais, o que explica por que se tornou uma franquia global com a qual todas as mulheres podem se identificar", disse Francisco Morales, que lidera a estratégia de aquisições de conteúdo para a América Latina da Prime Vídeo.

A nova série será dirigida por Mauricio Cruz Fortunato e a história será escrita pelos roteiristas Marta Betoldi, Juan Carlos Pérez e César Betancur.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.