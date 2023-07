"O vazio permanece", diz Roberto de Carvalho após 2 meses da morte de Rita Lee

AE Agência Estado

(crédito: Reprodução redes sociais)

Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, usou seu perfil no Instagram neste sábado, 8, para homenagear a cantora, que morreu no último mês de maio, e lamentar sua ausência. "Saudade... Dois meses... Uma eternidade... O vazio permanece...", escreveu, ao lado de emojis de coração.

Beto Lee, o filho da cantora, respondeu à publicação com outro emoji de coração. Pouco depois, Roberto publicou uma foto de si mesmo, onde recebeu o apoio de diversos artistas.

"Força, querido. Os meninos precisam de você", disse Elizabeth Savala. Silvia Poppovic comentou: "Beijo carinhoso! Sei bem como se sente". Já a atriz Mel Lisboa destacou: "O amor mais lindo que já vi. Força, meu querido".

Uma publicação compartilhada por Roberto de Carvalho (@roberto_de_carvalho) Ver essa foto no Instagram

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.