Xuxa celebra namoro de 10 anos com Junno: "Dava em cima dele desde novinha"

O documentário sobre a vida e carreira de Xuxa, chega ao Globoplay no dia 13 de julho, e ela promete que dedicou um tempo importante para falar sobre Junno Andrade, seu namorado.

"O documentário vai relembrar momentos nossos ainda bem jovens e vocês vão ver como eu já dava em cima dele desde novinha… Nunca poderia imaginar que anos depois estaríamos lado a lado vivendo esse momento tão especial juntos", contou em entrevista a Quem.

A apresentadora ainda contou que Junno chegou em um momento muito importante de sua vida. "A Sasha estava deixando o país para estudar, o que já causaria por si só um grande impacto, e fazendo me sentir sozinha. Pouco depois, tive perdas de pessoas extremamente importantes para mim", contou.

"Minha mãe dizia que antes de ir embora queria ver alguém que me enchesse de poesia. E antes de nos deixar, ela me chamou e disse que poderia ir tranquila ao me ver com o Junno. Quero tê-lo ao meu lado por toda a minha vida", disse.

