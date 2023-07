O que Adriana Bombom faz para manter o corpo sarado aos 48 anos

Od Observatório dos Famosos

Adriana Bombom está impressionando os internautas com seu novo corpo, exibindo curvas torneadas e abdômen sarado. A modelo que foi musa dos anos 90, entregou o segredo para manter a boa forma.

Segundo Adriana, hoje está fazendo os exercícios certo, que lhe proporcionam um corpo sarado. A modelo afirmou que, atualmente, o corpo é mais desenhado do que quando era assistente de palco da Xuxa.

“Aos 48 anos, estou firme e forte nos treinos e mais sarada do que antes, é impressionante. Estou muito melhor hoje do que há 20 anos, sem dúvida. Mais madura, consciente do que faço com meu corpo. Antes era muito rata de academia e ficava 4 horas por dia malhando e não precisa. Hoje fico no máximo 1h30. São uns 40 minutos no aeróbico e cerca de 30 no treino de força“, disse Bombom, em entrevista à revista Quem.

Além dos exercícios físicos, uma dieta balanceada para manter o corpo é fundamental para Adriana Bombom. Para ela, alimentação é a chave do sucesso.

“Não adianta treinar pesado e não comer bem. Como arroz integral, muita proteína, salada… Não como pizza, japonês, macarrão, não bebo refrigerante, não como excesso de gordura. Minha comida é prática e barata, porque dieta assim é barata. Frango, ovos…”, explicou.

