Od Observatório dos Famosos

Ana Maria Braga rebate falas de que ‘meteu atestado’ para emendar folgas - (crédito: Reprodução/Twitter)

Ana Maria Braga virou assunto nas redes sociais desde a última quarta-feira (12/7), quando não apresentou o Mais Você, sendo substituída por Cauê Fabiano e Ju Massaoka. A apresentadora alegou indisposição e ficou fora do matinal.

Depois disso, alguns internautas apontaram que Ana Maria estaria dando ‘atestado’ para emendar algumas folgas, fato desmentido pela apresentadora.

"Estava sem voz, uma secura danada. Só soube às 6h que não conseguiria apresentar e minha equipe se mobilizou. Agradeço ao Cauê Fabiano e a Ju Massaoka que estiveram aqui. Quero agradecer meu time, minha equipe", disse ela.

E continuou: "O programa de ontem foi gravado previamente por conta da agenda da Xuxa. Hoje, sexta, exibiremos a segunda parte da entrevista, mas estamos ao vivo e a cores aqui no estúdio, eu e o Louro, para chamar essa segunda parte da entrevista", explicou.

O post Ana Maria Braga rebate comentários de que ‘meteu atestado’ para emendar folgas foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.