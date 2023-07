Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (18/7)

CB Correio Braziliense

Horóscopo astrologia esoterico - (crédito: Pixabay/Reprodução)

Pobre individualidade

Data estelar: Lua cresce em Leão



É contraproducente afirmar que todas as melhorias que pretendes conquistar dependem inteiramente de ti, de pensares positivo, de te acomodares em emoções consistentes e de que ponhas em prática tudo que idealizas, porque isso, apesar de ter uma pista da verdade, apenas uma pista, te sobrecarrega e tua alma não aguenta mais tanto peso.

Nem tudo depende da força individual, esse é um mito falso de nossa contemporaneidade, o melhor de nossa humanidade não é a individualidade, mas a força da união, da colaboração e da cooperação, porque enquanto agimos em defesa e promoção do que temos em comum, vamos todos crescendo e prosperando, ao passo que, nos isolando em nossos castelos individualistas promovemos o empobrecimento da cultura e da própria individualidade que, supostamente, tanto amamos.



























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os bons sentimentos são telepáticos, são recebidos pelas pessoas a que são dirigidos, com a mesma intensidade com que os maus sentimentos também se transmitem assim. Este é um momento de redenção, irradie bons sentimentos.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As ideias não são de ninguém em particular, são de toda a humanidade, porque não há nada parecido com mente individual, há a mente coletiva na qual todos os seres humanos navegamos. Ganha quem colocar em prática.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O pouco de prático e de concreto que você fizer para resolver as pendências será o muito de avanço que você colherá no final do dia. Vale a pena se mexer, porque ainda que a ação seja atrapalhada, será valiosa.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A banalidade é necessária também, porque a alma não suporta viver se questionando eternamente, ela precisa relaxar. Quando as ideias e as práticas se aproximam, naturalmente a banalidade é deixada de lado, por ser inútil.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Reserve um bom tempo para conversar sinceramente com sua própria alma, observando com o maior detalhamento possível a natureza dos desejos que imprimem urgência, e que por isso produzem emoções muito intensas. Conhecer.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aos poucos, você anda formando uma nova turma que lhe sirva de referência, para pensar junto, para se preocupar com as mesmas coisas, para servir, inclusive, de ponto de apoio para a elaboração de conflitos necessários.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

De um jeito ou de outro, você verá as coisas andarem e isso será motivo de celebração, mesmo que, pelas regras da lógica, tudo deveria ser diferente. Entenda, estamos num mundo completamente diferente. Melhor assim.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há coisas que sua alma enxerga com muita clareza, mas que passam despercebidas para a maioria das pessoas, e não há como as convencer de isso ser diferente. Utilize as informações ao seu favor e com discrição.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ainda que não se possa descrever, há um plano em andamento. O mesmo acontece com a vida, ninguém sabe o que ela é, mas a ignorância não impede de a vida ser vivida, ou que sejamos consciência sem saber o que ela é.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Faça o que estiver ao seu alcance para se relacionar melhor com as pessoas que servem de referência para sua alma, aquelas com as quais interiormente você dialoga bastante. Faça gestos concretos de aproximação.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É muito bom quando as coisas se fazem meio que por si mesmas, com mínimo esforço, porque é assim que a alma idealiza existir, sem atrito, de forma confortável, levando ideias à prática com alegria e leveza.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Vale a pena você restaurar os princípios mais nobres e elevados que foram imaginados algum dia, e que fazem seu coração arder de vontade de viver de acordo com esses. Este é um momento de elevação, aproveite tudo.



