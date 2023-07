Bruna Marquezine declara apoio a greve sindical dos atores de Hollywood

Od Observatório dos Famosos

Reprodução/ Instagram Bruna Marquezine

Prestes a estrear sua carreira internacional como atriz em "Besouro Azul", Bruna Marquezine resolveu declarar apoio a greve dos atores de Hollywood.

Através de uma publicação em suas redes sociais, a artista disse que a partir agora não vai mais divulgar o filme que vai estrelar ao lado de Xolo Maridueña.

"A partir da meia-noite de hoje, horário do pacífico, entrará e vigor a greve sindical dos atores do SAG-AFTRA. Estarei sempre do lado de iniciativas que lutem pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior", escreveu no comunicado em português e inglês.

No filme, Bruna será o par romântico do protagonista. Na época em que ela conquistou o papel, ela compartilhou um vídeo emocionante do momento em que soube que havia sido escolhida para o papel.

