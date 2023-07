NX Zero celebra a volta na turnê 'Cedo ou Tarde', que começa na sexta

IB Isabela Berrogain

NX Zero se apresenta em Brasília nesta sexta, no Nilson Nelson - (crédito: César Ovalle)

Entre razões e emoções, o amor pela música venceu. Após um hiato de seis anos, uma das principais bandas nacionais dos anos 2000, NX Zero, volta aos palcos para a turnê Cedo ou Tarde, maior projeto do grupo até então. O quinteto, formado por Di Ferrero, Gee Rocha, Daniel Weksler, Caco Grandino e Fi Ricardo, tem encontro marcado com o público brasiliense, nesta sexta-feira (21/7), em um show que promete relembrar os maiores sucessos da carreira e coroar a nova fase do grupo.

Mesmo após os anos afastados dos palcos e sem lançamento de músicas inéditas, o NX provou relevância com a nova turnê. São mais de 30 datas, incluindo apresentações em estádios nas principais cidades do Brasil — grande parte dos shows já está esgotada. Na capital, o grupo toca no ginásio Nilson Nelson, a partir das 20h. "O segredo da longevidade do NX é, com certeza, o amor e a amizade que temos uns pelos outros, e o respeito e carinho que temos pelo o que construímos juntos", avalia o baixista Caco.

Recebida com euforia pelos fãs, a volta do NX aos palcos tem sido definida pelos integrantes como "o projeto mais especial da banda". "O palco é um lugar sagrado para nós. É como se a gente estivesse em uma redoma em que o mundo para. O nosso mundo se torna só aquele momento — nós cinco ali em cima e o público", descreve. "Nessa turnê, a nossa intenção é realmente conseguir juntar ao máximo nossos fãs em todos os shows e entregar o melhor que temos para eles. A gente investiu muito na produção, é definitivamente a maior que fizemos até hoje, justamente por esse retorno que a galera está dando", garante.

Nas apresentações já realizadas da turnê, fica clara a entrega dos músicos. As setlists chegam a quase 30 músicas, navegando por todas as fases da banda. "Para essa turnê, nós estamos mais focados em entregar o que os fãs estão esperando, os clássicos do NX e algumas coisas que não foram trabalhadas nas rádios, mas que nós sabemos que os fãs esperam que a gente toque ao vivo", explica Caco. Entre as principais faixas selecionadas, o grupo busca fazer pequenas alterações de um show para outro, para que as apresentações não sejam todas iguais. "A gente sente essa vontade e desejo das pessoas de estarem em frente ao palco do NX para ver essa turnê, então a gente tem feito de tudo para dar sempre o melhor", assegura.

E o que o futuro reserva para o NX Zero? Nem mesmo os integrantes sabem. "O que está certo é que não tem nada certo, por enquanto", ri. "A banda é algo muito importante para todos nós. É algo que a gente construiu junto, que a gente cuida com muito carinho, amor e principalmente paciência. Sempre procuramos dar os passos certos nas horas certas, então o que será do NX depois da turnê só saberemos depois da turnê. Vamos sentar, trocar ideias e ver o que cada um tem dentro do coração. Aí sim vamos definir os próximos passos", revela o músico. "A banda nunca vai deixar de existir. A gente só vai pensar exatamente o que vamos fazer, como a gente vai fazer e quando", finaliza.

Serviço

Turnê Cedo ou Tarde

Sexta-feira (21/7), às 20h, no Nilson Nelson. Ingressos a partir de R$ 60, disponíveis na plataforma Eventim





Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.