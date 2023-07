Mãe de Kevinho é internada e cantor desabafa: "Doença maldita"

Od Observatório dos Famosos

O cantor Kevinho, de 24 anos, compartilhou em suas redes sociais na tarde desta terça-feira (18), uma carta aberta destinada a sua mãe, Sueli Azevedo, que foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar uma doença.

No Instagram, o artista postou uma série de fotos da mãe já na cama do hospital e na legenda, fez um desabafo falando sobre o momento delicado que Sueli vem enfrentando.

"Mãe, queria dizer primeiramente que você é e sempre vai ser o meu alicerce e o que sinto por você é inexplicável! Muito obrigado por tudo que fez e faz e por ser nossa força todos os dias, saiba que vejo em você um poço de fé e esperança. É você que me motiva a acreditar que tudo ficará bem!", começou ele.

"Doença maldita"

Kevinho não chegou a mencionar o problema de saúde que sua mãe foi diagnosticada, definido apenas como uma "doença maldita". Ele também adicionou ao final do texto, um emoji de laço, geralmente utilizado em campanhas de conscientização sobre o câncer.

"Admiro tudo em você, a sua determinação, sua garra, sem você não sei o que seria da nossa família, já vivemos momentos ruins e momentos incríveis e nunca desistimos e não vai ser agora que vamos desistir! A cada dia que passa, eu vejo a sua força e tenho certeza de que logo você estará 100% livre dessa doença maldita", destacou Kevinho.

Ele acrescentou: "Será mais uma luta vencida para seu histórico de vitórias, se Deus quiser e tenho certeza que ele quer! Eu amo você demais e estou ao seu lado para o que der e vier, você é o meu maior orgulho e vamos juntos vencer mais esse obstáculo da vida!!", completou.

Nos stories do Instagram, o cantor postou uma imagem em que surge chorando. Ele desabafou: "Ver você assim me dói na alma! Mas tenho fé que logo logo a cura vem", escreveu.

