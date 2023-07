Atriz que interpreta Kamala Khan escreverá próximo quadrinho da Marvel

CB Correio Braziliense

A atriz Iman Vellani será autora de história da personagem - (crédito: Marvel Studios/Divulgação)

A atriz Iman Vellani interpretou a primeira grande personagem muçulmana da Marvel, Kamala Khan. Conhecida também pelo codinome Ms. Marvel, Iman interpretou o papel na minissérie lançada ano passado pela Dinsey+, Ms. Marvel, e no próximo filme do Marvel Cinematic Universe (MCU), As Marvels. Enquanto o filme está previsto para se lançado exclusivamente nos cinemas em 10 de novembro deste ano, Iman Vellani vai coescrever a nova história em quadrinho da personagem que interpreta nas telinhas, Ms. Marvel: The New Mutant, ao lado de Sabir Pirzada, roteirista do filme.

“Isso foi muito mais assustador do que ingressar no MCU para mim”, disse Vellani à revista Entertainment Weekly. "Esses projetos parecem viver em sua própria dimensão, então acho que posso me separar mais facilmente. Mas você pode segurar uma história em quadrinhos! Nunca escrevi nada antes em toda a minha vida, mas li muitos quadrinhos, então apenas escrevi o que eu gostaria de ler. Recebi uma ferramenta muito profissional para escrever o que é essencialmente minha própria fanfic."

A HQ Ms. Marvel: The New Mutant reverterá a polêmica morte da personagem, que aconteceu em Amazing Spider-Man #26, e transformará a heroína em uma mutante, conforme originalmente idealizado por suas criadoras G. Willow Wilson e Sana Amanat. Por causa da disputa entre Disney e Fox pelos direitos autorais dos mutantes, a personagem acabou se tornando uma inumana.

A nova série de quadrinhos começará a ser publicada em 30 de agosto nos Estados Unidos. Vellani vai reprisar o papel de Kamala no próximo longa-metragem da Marvel Studios, que chega aos cinemas em 10 de novembro de 2023.