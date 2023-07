Od Observatório dos Famosos

Estilo Barbie: biquíni rosa já é sucesso entre as famosas para o verão





O rosa invadiu o mundo e promete ficar até o verão. Com o lançamento da Barbie, o tom ficou em alta e é a tendência de moda do momento. As celebridades já aderiram e o estilo moda praia vai ser sucesso com a cor do momento.

Com modelos diferentes, as famosas começaram a usar o biquíni rosa, que combina com todas as mulheres. Entre elas estão: Larissa Manoela, Isis Valverde, IZA e entre outras.