O Clube do Choro abre o mês de agosto com homenagem à cultura urbana junto ao tradicional choro. Neste sábado (12/8) e no domingo (13/8), o Clube faz uma programação diversificada para toda a família com choro e uma homenagem ao hip-hop. Estará presente também o projeto Feira Preta, focado no empreendedorismo de pessoas negras.

No sábado (12/8), às 10h, o evento recebe a tradicional Roda de Choro dos alunos e professores da Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello, que também está aberta para receber músicos de toda a cidade. O evento também servirá a tradicional feijoada da casa, às 12h. O segundo dia conta com uma programação completa que homenageia a cultura do hip hop e procura trazer maior visibilidade para pessoas pretas.

O Coletivo Andanças marcará presença no domingo (13/8), a partir das 14h. O projeto oferece oficinas, participações e produções em escolas, praças, eventos e traz afinidade com os projetos do Rio de Janeiro do Baile Charme, um tipo de festa com músicas e danças do Movimento Black. Às 16h, a programação do piquenique chorão recebe a Família Firula, uma família de artistas que se dedica à arte de alegrar o público com afeto e cuidado. Para encerrar a programação, o Clube do Charme apresenta o Baile charme, que une pessoas de todas as idades para dançar os passinhos dos bailes da Black Music no Brasil.

Serviço

Roda de Choro e Baile charme

Neste sábado (12/8), às 10h, e no domingo (13/8), às 14h, no Espaço Cultural do Choro (Setor de Divulgação Cultural). Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.