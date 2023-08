Od Observatorio dos Famosos

Andressa Urach quer gravar vídeo adulto com ex-rival: "Tá muito gostosa"

Reprodução/Record TV/Instagram Andressa Urach e Denise Rocha

A modelo Andressa Urach, que tem causado na web com seus conteúdos adultos, contou através de seu Instagram Stories, que tem vontade de gravar vídeos íntimos com algumas famosas, entre elas, Denise Rocha, sua ex-rival da época de A Fazenda 6.

Urach destacou que os desentendimentos entre as duas ficaram no passado e sugeriu a possibilidade de protagonizar cenas quentes com Denise. "Gente, a Denise está uma gostosa. Eu pegaria ela fácil. Ela tá muito gostosa. Pegaria ela todinha, da cabeça aos pés. Já pensou?", disparou.

Em outro momento, Andressa voltou a falar sobre a "Furacão da CPI", dizendo que as duas "se odiavam" apenas na época do reality da Record TV. A modelo comentou sobre o assunto ao ser questionada se sentia atração pela ex-assessora parlamentar ou algum outro participante do programa.

"Na Fazenda eu e a Denise se odiava. Eu cheguei a ter atração pelo Paulo Nunes, porque eu estava na seca. Muito tempo sem ficar com ninguém lá dentro deixa a gente meio doido, surtado… Aqui fora eu não pegaria ele, mas lá dentro te confesso que fiquei tentada. Mas ainda bem que a tentação não me pegou", disparou.

Eu tô bixa muda com a Andressa Urach dizendo que pegaria a Denise Rocha o enemies to lovers é real kkkkkkkkk pic.twitter.com/gCHYwmdMCh — ???? (@richkitty0) August 14, 2023

Logo depois, Andressa Urach postou um Story comemorando o fato de Denise Rocha ter topado gravar conteúdos com ela para a plataforma Privacy. "Ela topou!", escreveu a modelo compartilhando um print de conversa com Denise e a seguinte resposta: "Haha vamos gravar sim, maravilhosa é você".

Durante momento de interação com os seguidores, Urach citou outras famosas que ela toparia gravar conteúdos. Nomes como Geisy Arruda, Deolane Bezerra, Pabllo Vittar e MC Pipokinha foram mencionados.

FAMOSOS: Sua antiga rival, Denise Rocha diz que aceita gravar conteúdos adultos com Andressa Urach. pic.twitter.com/aM3bAvGH8u — CHOQUEI (@choquei) August 13, 2023

