Teaser de Maestro, filme da Netflix com Bradley Cooper, é divulgado

Correio Braziliense

Bradley Cooper em Maestro - (crédito: Reprodução )

A Netflix liberou teaser de Maestro, o filme é cinebiografia do compositor responsável por compor a trilha sonora de Amor, sublime amor, Leonard Bernstein. O drama é dirigido por Bradley Cooper, que também protagoniza o longa. Confira:

A prévia mostra a relação conturbada de Leonard Bernstein com a atriz Felicia Montealegre, estrelada por Carey Mulligan. A relação durou de 1952 até 1978, quando a atriz morreu, mas Bernstein se envolveu com outros homens durante e após o casamento. Mesmo com os casos, o músico premiado manteve a homossexualidade escondida.

Além de Cooper e Carey Mulligan, o filme tem Maya Hawke (Stranger Things), Matt Bomer (American Horror Story), Michael Urie (Single All the Way) e Sarah Silverman (Escola de Rock) no elenco do filme que tem previsão de estreia para 20 de dezembro na Netflix.

O roteiro de Maestro também teve as mãos de Bradley Cooper, que colaborou com Josh Singer, vencedor do Oscar por Spotligt: segredos revelados, na elaboração do roteiro. Está é a segunda vez que Cooper co-escreveu um roteiro, a primeira foi em Nasce uma estrela, de 2018.