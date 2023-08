Britney Spears foi flagrada com funcionário pelo ex-marido, diz site

Observatório dos Famosos

Britney Spears e Sam Asghari - (crédito: Reprodução/Instagram)

A notícia inesperada da separação entre Sam Asghari e Britney Spears caiu como uma bomba no mundo dos famosos. Após a confirmação do fim do casamento, o modelo teria solicitado o divórcio após descobrir que ela estava envolvida com outro homem.

Segundo informações do site TMZ, uma fonte próxima da grande polêmica alegou que o nível de intimidade entre a ‘princesa do pop’ e um dos seus funcionários era grande ao ponto de terem vivido um caso amoro às escondidas.

"Sam afirmou que Britney pediu a um colaborador de sua casa para gravar um vídeo dela nua. Além disso, ele acredita que ela ficou com pelo menos um dos funcionários do sexo masculino que trabalhavam em sua casa", diz a fonte em questão, que ainda acrescentou que teriam imagens da cantora com o funcionário juntos em uma "posição comprometedora".

A notícia da separação entre Britney Spears e Sam Asghari foi anunciada nas redes sociais do próprio modelo, nesta quinta-feira (17/8), nos Stories do Instagram. Após o término, ele teria deixado a mansão que morava com ela, em Thousand Oaks, na Califórnia, e se mudou para a própria casa.

