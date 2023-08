Luciana Mello termina casamento de 14 anos; ex tem novo affair após um mês

Observatório dos Famosos

Ike, Luciana e Lygia - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Luciana Mello, aos 48 anos, encontra-se agora solteira após o término de um relacionamento de 14 anos com o fotógrafo e influenciador Ike Levi. Na última segunda-feira, Ike surpreendeu seus seguidores ao assumir um novo romance, um mês após o fim do casamento com a filha de Jair Rodrigues. O influenciador, de 47 anos, está atualmente em um relacionamento com a estilista Lygia Suaide, de 38.

Na legenda de uma foto que marcou o primeiro registro público do novo casal, Ike expressou: "Um encontro lindo! O mundo muda, o amor fica".

A notícia do novo relacionamento foi recebida com felicitações por muitos amigos, porém, alguns seguidores que acompanhavam a jornada de Ike e Luciana demonstraram surpresa com a novidade. Comentários questionadores foram postados, mas posteriormente apagados.

Luciana, por sua vez, ainda segue Ike nas redes sociais e manteve em seu feed do Instagram fotos que retratam momentos em família e ocasiões compartilhadas com ele, como aquelas do dia de seu casamento. Ike, por sua vez, arquivou grande parte das imagens que mostravam somente ele e Luciana juntos, lembranças de suas declarações de amor.

O post Luciana Mello termina casamento após 14 anos, e ex assume nova relação um mês depois foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.