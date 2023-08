Filme sobre Niemeyer vai investigar a construção de Brasília

Correio Braziliense

Oscar Niemeyer em foto tirada em fevereiro de 1977 - (crédito: STAFF/AFP)

As filmagens para o documentário Niemeyer, Traços do Poeta já começaram. O filme reunirá uma entrevista inédita do arquiteto Oscar Niemeyer e depoimentos de personalidades e cidadãos que testemunharam a construção de Brasília. O lançamento está previsto para 21 de abril de 2024, no 64º ano desde a inauguração da capital federal. O documentário tem a direção de Douro Moura, produção executiva de João de Castro e roteiro do poeta e escritor Vicente Sá, em co-autoria com o roteirista Gui Monteiro.

Oscar Niemeyer, reconhecido por ser precursor na arquitetura moderna, é um dos arquitetos mais importantes do século XX. Para o diretor Douro Moura, as palavras de Oscar reverberam sentimentos e reflexões existenciais em todos que vivem ao redor das obras arquitetônicas de Brasília. "Seus traços se misturam aos movimentos dos seres que os percorrem, como ondas num espaço infinito, ininterrupto. Afinal, como ele mesmo afirma, sua arquitetura ‘é para surpreender, instigar’ e, assim, elevar a experiência humana para além do esperado, para além do previsível”, descreve Douro, em nota.

O filme está sendo realizado pela ONG Líderes do Brasil, junto com a produtora Cia do Filme, com recursos de Termo de Fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF).

Saiba Mais Flipar Agência de viagens cancela pacotes e causa revolta; veja dicas