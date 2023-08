Cineasta de 88 anos, Vladimir Carvalho tem destaque em livro e premiação

Correio Braziliense

Capa do livro 'Vladimir Carvalho: Pedras na Lua e Pelejas no Planalto', de Carlos Alberto Mattos - (crédito: Paraquedas/ Divulgação)



Saudada pela Academia Brasileira de Cinema, a trajetória de vida e de produção do mais candango dos cineastas paraibanos, Vladimir Carvalho, será tema de homenagem na 22ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que ocorre no Rio de Janeiro, nesta quarta (23/8). Em meio à celebração, uma nova edição do livro (com nova capa) Pedras da lua e pelejas no Planalto será entregue aos convidados da solenidade.



"Trata-se de uma edição atualizada do livro que fizemos juntos em 2008 para a Coleção Aplauso da Imprensa Oficial do Estado de S. Paulo", conta o crítico de cinema Carlos Alberto Mattos. Há 15 anos, o livro original foi lançado com 344 páginas. O documentarista tem assinalado o status de precursor do Cinema Novo e da gênese (na capital federal) de um tipicamente brasiliense. Estão traçadas ainda as origens nordestinas e a legitimidade de um cinema efetivamente plural.