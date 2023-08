Natalia Timmerman lança novo romance na livraria Circulares

Correio Braziliense

As pequenas chances é o novo romance autobibliográfico de Natalia Timmerman - (crédito: Renato Parada)

Nesta quarta (23/8), a escritora Natália Timmerman lança o livro As pequenas chances na livraria Circulares. O evento começa às 19h e terá, além de sessão de autógrafos, uma roda de conversa entre a autora e a escritora brasiliense Paulliny Tort. A ideia é falar sobre a universalidade do luto e todo o processo de escrita que envolve um autor. O novo romance de Natália foi lançado no dia 8 de agosto em São Paulo e a turnê de lançamento vai passar pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador.

O romance mescla experiência pessoal da autora com um viés ficcional. Enquanto aguarda um voo, Natalia, que é psiquiatra, encontra o médico de cuidados paliativos que atendeu seu pai, Artur. A conversa faz com que reviva a experiência da morte paterna, ainda próxima e repleta de cicatrizes. É a memória dos meses e dias finais do pai da narradora que compõe a base deste romance, uma indagação cortante sobre família, lembrança, judaísmo, vida e morte.

Sobre a autora

Natalia Timerman nasceu em 1981, em São Paulo. É médica psiquiatra, formada pela Unifesp, mestre em psicologia e doutoranda em literatura pela USP. Publicou Desterros: Histórias de um hospital-prisão (Elefante, 2017) e a coletânea de contos Rachaduras (Quelônio, 2019), finalista do prêmio Jabuti. Pela Todavia, publicou o romance Copo vazio (2021).

Serviço

Lançamento de As pequenas chances -

Nesta quarta-feira (23/8), às 19h, na Livraria Circulares (CLN 113 BL A loja 7). Entrada franca.