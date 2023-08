Observatório dos Famosos

Doja Cat estende recorde histórico com música polêmica e escala Spotify - (crédito: Reprodução/YouTube DojaCat)

Doja Cat conseguiu emplacar um novo hit na carreira em meio às polêmicas associadas ao seu nome ao longo dos últimos meses. O single ‘Paint the town red’ alcançou a melhor posição de uma música solo por uma artista feminina de rap no Spotify Global.

Ao longo das últimas 24 horas, a música da artista obteve cerca de 4,574,085 milhões de reproduções, alcançando a quinta posição. A colocação, inclusive, é a mesma obtida por ela com ‘Need To Know’, lançada em 2021, e que até então, era a única música solo de uma rapper a conquistar tal feito na plataforma de streaming.

Lançada no último dia 4 de agosto, como mais um single do seu quarto álbum de estúdio, previsto para ser lançado ainda este ano, ‘Paint The Town Red’ já acumula mais de 52 milhões de streams no Spotify, sendo atualmente a música mais popular da musicista na plataforma.

Curiosamente, o sucesso de Doja Cat abre uma discussão em torno do impacto dos seus discursos e comportamentos polêmicos nas redes sociais, o que causou certo desconforto por parte dos internautas, que levantaram um movimento de ‘cancelamento’ contra ela – o que, aparentemente, não surtiu efeito, pelo contrário.

