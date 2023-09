Camila Queiroz faz mudança e fica loira; veja antes e depois - (crédito: Observatorio dos Famosos) Tom Henrique - OF

A atriz Camila Queiroz, deixou seus fãs surpresos nesta segunda-feira (11) ao compartilhar uma imagem sua com cabelos loiros nas redes sociais. A estrela, conhecida por sua atuação como protagonista em "Amor Perfeito", explicou que essa transformação de visual está diretamente relacionada a um novo trabalho em sua carreira, ela estará na primeira novela do HBO MAX, "Beleza Fatal"

Em um vídeo que exibiu seu antes e depois, Camila deixou claro seu entusiasmo pela mudança ao legendar: "Minha nova era loira. Pronta para minha próxima personagem".

A mudança de visual não passou despercebida pelos seguidores e colegas de profissão da atriz, que prontamente expressaram suas reações nas redes sociais. A atriz e apresentadora Maisa Silva, com quem Camila contracenou na série "De Volta aos 15", expressou sua surpresa, comentando: "Chocada". Yasmin Brunet, modelo renomada, também elogiou a transformação: "Do nada nasce uma loira deslumbrante. Camila, eu não estava pronta pra isso, mulher, quase infartei com tanta beleza".

Klebber Toledo, ator e esposo de Camila Queiroz, não ficou de fora das demonstrações de apoio e carinho, escrevendo: "Vem aí uma nova fase… te amo". Com palavras insuficientes para expressar sua admiração, Klebber optou por emojis repletos de corações e carinhas apaixonadas.