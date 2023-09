Internado na UTI, Chiquinho Scarpa é acusado de dever R$ 133 mil a médicos - (crédito: Observatorio dos Famosos) Observatório dos Famosos

Reprodução/ Record Chiquinho Scarpa

O empresário Chiquinho Scarpa está enfrentando um processo movido por anestesistas que alegam não terem recebido R$ 133 mil por serviços médicos durante sua internação de quase um ano para tratar uma diverticulite entre 2022 e 2023.

Segundo matéria do Domingo Espetacular, da TV Record, a confusão se deu devido aos médicos serem de uma clínica particular, enquanto Scarpa tem um plano de saúde que cobre todas as despesas hospitalares. O empresário afirmou que tudo será resolvido e que pagaria a dívida imediatamente se existisse.

A defesa de Chiquinho Scarpa argumenta que todas as despesas relacionadas à sua internação são cobertas pelo plano de saúde, incluindo os custos com anestesia, sugerindo que os médicos devem contatar o plano de saúde, não Scarpa. A clínica dos anestesistas se recusou a dar entrevistas, e o convênio não divulgou detalhes sobre processos em andamento.

Scarpa foi novamente internado no Hospital Vila Nova Star devido a problemas no intestino, relacionados à diverticulite, que já o havia levado a passar por dez cirurgias anteriormente. Suas frequentes internações o impediram de comparecer à coroação do rei Charles 3º do Reino Unido, para a qual havia sido convidado.