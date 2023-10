Projeto Escola Flow recebe o Prêmio YouTube Educação Digital

O projeto Escola do Fow venceu o Prêmio YouTube Educação Digital. Fundada pelo rapper AfroRagga, a iniciativa tem o objetivo de impulsionar o profissionalismo e a musicalidade para artistas que querem viver do rap. AfroRagga disponibiliza vídeos que explicam técnicas do rap para artistas iniciantes e experientes.

No canal do Youtube, o rapper faz análises métricas, além de outros conteúdos que auxiliam os artistas a diversificarem os conhecimentos. “Não quero vender fórmulas de sucesso nem fazer falsas promessas. Mas, posso dizer que eu sou exemplo que persistir e acreditar nos seus sonhos podem fazer com que as portas se abram e coisas inimagináveis possam acontecer”, explica o rapper em nota de divulgação. Atualmente o canal acumula cerca de 40 mil inscritos, e mais de um milhão de visualizações.

Essa foi a primeira Edição do Prêmio Youtube Educação Digital. Os finalistas foram selecionados a partir da base de criadores de conteúdo que participaram do YouTube Edu. “Sabe qual o mais legal de tudo? Conquistei isso com o rap, com a cultura hip hop. Uma cultura que veio da rua, com o povo periférico, preto e imigrante. Então, isso aqui é vitória de milhares e milhares de pessoas do Brasil e do mundo. Obrigado rap!”, ressalta AfroRagga.