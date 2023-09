Ticiane Pinheiro fala sobre a relação com o ex-marido, Roberto Justus

Ticiane Pinheiro abriu o jogo sobre como funciona a relação com o ex-marido, Roberto Justus. Eles, que foram casados entre 2006 e 2013, se tornaram pais de Rafaella, de 14 anos, e a apresentadora foi sincera em torno do assunto, após ter causado repercussão por ter surgido ao lado do empresário em um clique recente.

Em entrevista ao programa TV Fama, da RedeTV!, a comandante do Hoje em Dia abriu o jogo sobre o fato, e ressaltou que a herdeira é o verdadeiro elo que os une até hoje. "Eu tenho uma relação muito boa com o Roberto, sempre tive, porque temos o nosso amor maior ali que é a Rafa", disse.

"Mas a gente sempre teve um carinho muito grande um pelo outro, um respeito muito grande. A Rafa fica muito feliz quando a gente está junto", explicou Ticiane, que atualmente é casada com o jornalista da Globo, Cesar Tralli. Ela, inclusive, também já é mãe de Manuella, de 4 anos, fruto da união.

Justus, por sua vez, é casado com a modelo Ana Paula Siebert, e são pais de Vicky, de 3 anos. Além das duas, ele também é pai de Ricardo, Fabiana e Luiza, de outros relacionamentos anteriores.

