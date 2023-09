Membro do BTS anuncia pausa na carreira e inicia serviço militar obrigatório

Suga, um dos vocalistas do BTS, iniciou o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul nesta semana. Ele, que estava cumprindo com os compromissos com sua primeira turnê mundial solo, com o álbum D-DAY, de seu alter ego, Agust D, revelou que fará uma pausa temporária na carreira.

Através de uma carta publicada no último dia 21 de setembro, na plataforma Weverse, ele se despediu dos fãs, e tranquilizou ao garantir que retornará em breve. "Olá, aqui é o Suga. Vim me despedir! Graças aos ARMYs, consegui chegar com segurança onde estou agora. Mas agora chegou o momento. Cumprirei diligentemente meu serviço militar e voltarei assim que eu terminar o mesmo", iniciou ele.

"Por favor, tenham cuidado com a mudança fria da estação para o outono. Fiquem bem e vamos todos permanecer saudáveis para estarmos juntos e nos vermos em 2025! ARMY!!!! obrigado sempre e eu te amo", concluiu.

Além de Suga, Jin e J-Hope, outros integrantes da boyband de K-Pop, também já se alistaram e estão afastados de suas respectivas atividades. Apesar do hiato, todos os membros do BTS renovaram os respectivos contratos exclusivos com a empresa Big Hit Music, e continuarão as atividades após cumprirem com o alistamento.

