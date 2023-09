Pântano do Shrek: casa ficará disponível no Airbnb para hospedagem gratuita

Já pensou em se hospedar no Pântano do Shrek? Agora, alguns sortudos poderão: a "casa" do ogro mais querido do cinema foi disponibilizada no Airbnb e poderá ser reservada a partir do dia 13 de outubro. "Sem tochas, foices e Cavaleiros de Duloc", diz o anúncio.

A propriedade fica nas Terras Altas, na Escócia, "tão, tão distante de tudo". O anúncio, claro, é publicado pelo Burro, melhor amigo de Shrek.







A ação do Airbnb foi feita especialmente para o Halloween e será possível se hospedar gratuitamente na residência, como foi no caso da Casa dos Sonhos da Barbie. Serão disponibilizadas estadias de uma e duas noites para até três pessoas, de 27 a 29 de outubro.

"O Pântano do Shrek é um refúgio isolado e atarracado, digno de um ogro em busca de solidão... e, pela primeira vez, de um punhado de seus maiores fãs, graças a você", diz o site. A casa é um estúdio, com dois quartos e um banheiro.

"Estou sentado no pântano enquanto Shrek está fora neste Halloween e estou absolutamente encantado em convidar você para uma estadia de conto de fadas. Ah, e não importa os sinais de CUIDADO. Provavelmente são para decoração", brinca Burro.

Na "paisagem pantanosa espetacularmente isolada", será possível relaxar à luz de velas, trocar histórias ao redor da fogueira e, "claro, aproveitar a privacidade máxima do banheiro externo confiável do Shrek (você conhece qual deles)", diz a publicação. O anúncio no Airbnb destaca que o banheiro é, de fato, a 20 metros da área principal de convivência.

Apesar da hospedagem gratuita (e que será muito concorrida), hóspedes são responsáveis pelos custos financeiros do trajeto de ida e volta à Escócia. "Residentes no Brasil não são elegíveis", afirma o site.

A ação do Airbnb, feita especialmente para esse Halloween, também envolverá uma doação única à HopScotch Childrens Charity, que oferece férias para crianças em situação de vulnerabilidade na Escócia.